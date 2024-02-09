Advertisement
HOME NEWS NEWS

Blusukan ke Kalibata, Caleg Perindo Santi Paramita Diminta Warga Stabilkan Harga Bahan Pokok

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |21:27 WIB
<i>Blusukan</i> ke Kalibata, Caleg Perindo Santi Paramita Diminta Warga Stabilkan Harga Bahan Pokok
Caleg Perindo Santi Paramita. (Foto: Selvianus)
JAKARTA - Caleg Partai Perindo Santi Paramita memutuskan untuk blusukan ke Kelurahan Kalibata, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Kamboja RT.10/RW.08 Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan Jumat (9/2/2024).

Tak hanya blusukan, dalam kesempatan itu partai Perindo menggelar bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar sembako murah dengan mendapatkan beras 2 Liter + 2 bungkus mie instan hanya ditebus Rp.5000.

Dalam kesempatan itu, Rohaya (50) warga Kalibata Jakarta Selatan secara terang-terangan menitipkan harapannya kepada Santi Paramita, dapat memperjuangkan kenaikan bahan-bahan pokok jika terpilih nantinya.

"Semoga Bu Santi bisa memperjuangkan sembako agar tambah murah yang sekarang lagi mahal," ujar Rohaya kepada MNC Portal Indonesia (MPI) saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan Jumat (9/2/2024).

Tak cuma itu, Rohaya juga berharap Santi Paramita mampu memperjuangkan pendidikan murah dan berkualitas. Lantaran menurutnya, pendidikan diakhir-akhir ini dinilai terlalu mahal sehingga memberatkan masyarakat.

"Jadi pendidikan juga sekarang-sekarang ini semakin mahal juga, mudah-mudahan nantinya bisa membantu masyarakat yang ada disini," ucap Rohaya.

Sementara itu Haidir (65) salah warga kelurahan Kalibata lainnya hanya berharap agar Santi Paramita terpilih pada pagelaran kontestasi pemilihan Anggota Legislatif pada 14 Februari 2024 mendatang.

Bantu Masyarakat, Caleg Perindo Gelar Bazar Minyak Goreng Murah di Indramayu 

"Semoga sukses dan berhasil menjadi anggota DPRD DKI Jakarta dan saya juga berterimakasih karena sudah mendapatkan sembako murah ini, alhamdulillah," tutur Haidir.

Adapun Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berlambang Rajawali mengembangkan sayap telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bernomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.

Partai Perindo memiliki nilai dan visi pergerakan merangkul anak-anak muda agar bisa produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan turun langsung ke masyarakat demi Indonesia maju dan sejahtera.

