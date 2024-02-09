Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Janji Sejahterakan Masyarakat, Caleg Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Kalibata

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |21:23 WIB
Janji Sejahterakan Masyarakat, Caleg Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Kalibata
Caleg Partai Perindo Santi Paramita (Foto: Selvianus)
A
A
A

 

JAKARTA - Caleg Partai Perindo Santi Paramita menghadiri bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan. Kamboja RT.10/RW.08 Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan Jumat (9/2/2024).

Kehadiran Santi Paramita pun disambut hangat oleh emak-emak telah menunggu kehadirannya sejak pagi hari. Dalam rangka mendapatkan sembako murah berupa beras 2 Liter dan  2 bungkus mi instan hanya ditebus Rp5000.

Dalam kesempatan itu, Santi Paramita mengatakan adanya program tersebut setidaknya mampu membantu masyarakat, terlebih lagi ditengah kenaikan bahan-bahan pokok saat ini.

"Jadi hari ini warga untuk berkumpul untuk mendapatkan beras dan mi instan mampu membantu masyarakat, untuk mencukupi masyarakat karena ini lebih ekonomis maka bisa membantu masyarakat," ujar Santi Paramita saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan Jumat (9/2/2024).

Dengan mengelar bazar murah ini, Santi menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan visi dan misinya yakni ingin mensejahterakan masyarakat, khususnya didapilnya.

Atas dasar itu maka Santi Paramita pun sangat mendengar betul keluh kesah dan bertukar pikiran selama menjalani kegiatan bakti sosial tersebut.

"Visi misi saya ialah untuk mensejahterakan masyarakat di dapil saya khususnya di Jakarta Selatan ya karena saya ingin mensejahterakan masyarakat khususnya di dapil saya," jelas Santi Paramita.

Lebih lanjut, Santi berharap agar masyarakat dapat mendukung sekaligus memilihnya dalam kontestasi pemilihan calon anggota Legislatif, bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Harapan saya semoga bapak ibu masyarakat hadir bisa mendukung dan memilih saya pada saat pemilu nanti," tutur Santi Paramita.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184459/sudirman-dhlo_large.jpg
Kabar Duka, Anggota DPRD Lebak dari Partai Perindo Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181543/ketum_partai_perindo-H5pd_large.jpg
Rakernas Partai Perindo Tegaskan Dukungan Terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto Lewat Eka Dasa Asasta untuk Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329/pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181155/partai_perindo-9J3u_large.jpg
Penutupan Rakernas Perindo Bakal Dihadiri Elite Parpol Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180922/perindo-fyG3_large.jpg
Partai Politik Miliki Tantangan Percepat 130 Juta Orang Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/337/3180920/perindo-6YRZ_large.jpg
HT: Kalau Kita Konsisten dengan Tujuan dan Semangat, Partai Perindo Akan Besar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement