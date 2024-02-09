Janji Sejahterakan Masyarakat, Caleg Perindo Gelar Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis di Kalibata

JAKARTA - Caleg Partai Perindo Santi Paramita menghadiri bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jalan. Kamboja RT.10/RW.08 Kelurahan Kalibata Jakarta Selatan Jumat (9/2/2024).

Kehadiran Santi Paramita pun disambut hangat oleh emak-emak telah menunggu kehadirannya sejak pagi hari. Dalam rangka mendapatkan sembako murah berupa beras 2 Liter dan 2 bungkus mi instan hanya ditebus Rp5000.

Dalam kesempatan itu, Santi Paramita mengatakan adanya program tersebut setidaknya mampu membantu masyarakat, terlebih lagi ditengah kenaikan bahan-bahan pokok saat ini.

"Jadi hari ini warga untuk berkumpul untuk mendapatkan beras dan mi instan mampu membantu masyarakat, untuk mencukupi masyarakat karena ini lebih ekonomis maka bisa membantu masyarakat," ujar Santi Paramita saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan Jumat (9/2/2024).

Dengan mengelar bazar murah ini, Santi menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan visi dan misinya yakni ingin mensejahterakan masyarakat, khususnya didapilnya.

Atas dasar itu maka Santi Paramita pun sangat mendengar betul keluh kesah dan bertukar pikiran selama menjalani kegiatan bakti sosial tersebut.

"Visi misi saya ialah untuk mensejahterakan masyarakat di dapil saya khususnya di Jakarta Selatan ya karena saya ingin mensejahterakan masyarakat khususnya di dapil saya," jelas Santi Paramita.

Lebih lanjut, Santi berharap agar masyarakat dapat mendukung sekaligus memilihnya dalam kontestasi pemilihan calon anggota Legislatif, bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada 14 Februari 2024 mendatang.

"Harapan saya semoga bapak ibu masyarakat hadir bisa mendukung dan memilih saya pada saat pemilu nanti," tutur Santi Paramita.