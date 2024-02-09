Terbitkan Peringatan Dini, BMKG: Waspada Gelombang Tinggi di Perairan Flores

MANGGARAI - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca buruk untuk wilayah Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), selama 3 hari ke depan.

Stasiun Meteorologi Frans Sales Lega-Manggarai memprakirakan, wilayah Manggarai selama 9-11 Februari 2024 umumnya berawan dan berpotensi turun hujan siang hingga sore dan malam hari.

"Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang disertai petir yang terjadi pada siang hingga malam hari," ungkap Irmawan dalam keterangannya, Jumat (9/2/2024).

Irmawan lebih lanjut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi saat beraktivitas di tengah laut, terutama di wilayah Perairan Flores.

Pihaknya memprakirakan tinggi gelombang di wilayah Perairan Utara Flores bisa mencapai 2,5 meter, mulai besok Sabtu 10 Februari 2024 sampai Minggu 11 Februari 2024.

"Waspada tinggi gelombang laut yang bisa mencapai 2,5 meter di Perairan Utara Flores. Angin bertiup dari Barat Daya-Barat Laut dengan kecepatan dapat mencapai 36 km/jam," ujarnya.

Kondisi ini, dikatakannya, disebabkan oleh adanya daerah tekanan rendah di bagian tenggara wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Massa udara basah terkonsentrasi lapisan ketinggian hingga 500 mb (5.890 m).