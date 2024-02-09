Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Hajatan Rakyat di Banyuwangi, Ganjar Minta Warga Tuliskan Harapan di Punggungnya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |06:26 WIB
Hajatan Rakyat di Banyuwangi, Ganjar Minta Warga Tuliskan Harapan di Punggungnya
Ganjar minta warga tuliskan harapan di punggungnya (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BANYUWANGI - Ratusan ribu pendukung Ganjar-Mahfud tumpah ruah di acara Hajatan Rakyat Banyuwangi yang dihelat di RTH Maron Genteng, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah untuk menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon nomor urut 3 itu.

Ganjar dan Mahfud yang hadir terlihat kompak mengenakan jaket bomber Top Gun berwarna hijau. Keduanya mendapatkan sambutan luar biasa dari seluruh pendukung yang datang dari berbagai lapisan masyarakat.

Oleh salah satu warga bernama Yudi, Ganjar kembali meminta dituliskan harapan di punggungnya. Yudi, mewakili ratusan ribu warga yang hadir menuliskan harapan semoga Ganjar terpilih menjadi Presiden RI 2024-2029.

"Terima kasih ya. Karena orang pertama yang sudah menuliskan dan tidak pakai baju, maka saya kasih jaket saja. Ini jaket yang saya pakai," ujar Ganjar dari atas panggung, Kamis (8/2/2024).

Dalam orasinya, Ganjar didampingi Mahfud menceritakan pengalamannya berkeliling Indonesia menemui rakyat untuk menyerap aspirasi. Antara lain soal perkembangan dunia UMKM lokal yang persaingannya makin tinggi.

"Ketika kami bertemu dengan para pelaku UMKM, jeritan mereka mirip dengan seperti yang tadi disampaikan. UMKM butuh peningkatan kapasitas, mereka butuh dilatih, mereka butuh akses permodalan dan mereka butuh pendampingan," kata Ganjar.

Halaman:
1 2 3
      
