Sosok Caleg Perindo Yusuf Mansur di Mata Warga Cipayung: Baik Jadi Panutan

JAKARTA - Dua Caleg dari Partai Perindo, yaitu Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) KH. Yusuf Mansur alias Jam'an Nurchotib Mansur dan Caleg DPRD Dapil DKI Jakarta 6 (Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, Makasar) Bapak Wahyu Nur Iman, S.E, MM, AK, CA menggelar mancing berkah untuk warga cipayung. Setidaknya ada puluhan warga yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan itu diadakan di Pemancingan Lele Harian Pak Slamet, jalan Swadaya VI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (9/2/2024).

Tampak pria yang akrab disapa Jam'an Nurchotib Mansur disambut puluhan warga yang berpartisipasi dalam mancing berkah. Kegiatan itu dibuat kedua caleg agar masyarakat dapat refreshing jelang masa tenang di Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.

"Ini ide warga ini ternyata luar biasa ceria dan senang. Kaget banget saya liat empang luas banget ada 20 kolam di Jakarta," kata caleg Partai Perindo, yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo itu.

BACA JUGA: Caleg Perindo Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman Beri Sound System untuk Warga Cipayung

Terlihat sejumlah bapak-bapak menggunakan kaos Partai Perindo sambil fokus memancing lele di empang tersebut. Tampak dari mereka juga turut mengabadikan momen dengan berfoto bersama Ustadz Yusuf Mansur dan Wahyu Nur Iman.

Misalnya seperti Lalan Suherlan (51) yang berhasil mendapatkan seekor lele dari giat mancing berkah itu. Adapun Lalan berharap Caleg Perindo ini dapat menjadi panutan bangsa. Di mana, menjadi pemimpin yang jujur dan amanah untuk Indonesia ke depan.

"Ustadz Yusuf Mansur baik jadi panutan, mudah-mudahan beliau jadi caleg yang jujur dan amanah," kata dia.