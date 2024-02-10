Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Puncak Kampanye Ganjar-Mahfud di Solo, Massa Padati Kawasan Benteng Vastenburg

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |07:34 WIB
Puncak Kampanye Ganjar-Mahfud di Solo, Massa Padati Kawasan Benteng Vastenburg
Pendukung Ganjar-Mahfud (foto: dok ist)
A
A
A

SOLO - Puncak kampanye Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Solo bertajuk Hajatan Rakyat Pestanya Rakyat Bukan Pesta Konglomerat, Sabtu (10/2) berlangsung meriah. Ribuan kader dan simpatisan memadati spot-spot rute kampanye.

Pantauan di kawasan Benteng Vastenburg Solo, ribuan orang sudah berjubel untuk masuk ke dalam benteng sejak pukul 07:00 WIB lengkap dengan APG kampanye seperti bendera partai, kaos bergambar paslon dan partai pendukung.

Seperti diketahui, selain Ganjar-Mahfud pada hari terakhir kampanye terbuka Paslon 03 ini juga akan dihadiri Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Bapak Oesman Sapta Odang dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rasyid.

Acara juga dimeriahkan oleh sejumlah artis seperti NDX AKA, Lala Widy, dan Mala Agatha. Ketua Panitia Acara Her Suprabu menjelaskan, akan ada dua kegiatan yakni pawai 21 gerobak sapi dari Ngarsopuro-Benteng Vastenburg dan acara puncak di dalam benteng.

Halaman:
1 2
      
