Tegas Ganjar di Hajatan Rakyat Solo: Kita Harus Menang Total!

SOLO - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan kepada seluruh pendukung dan simpatisan Ganjar-Mahfud untuk menang total di pemilu 14 Februari 2024 nanti.

Hal itu Ganjar sampaikan dalam sambutannya di kampanye akbar Ganjar-Mahfud bertajuk Hajatan Rakyat di Benteng Banteng Vastenburg, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/8/2024).

"Tiga memberikan pesan makna yang mendalam. Tiga adalah nomor Ganjar-Mahfud, kita taat sama Tuhan, kita patuh terhadap hukum, dan kita selalu loyal pada kehendak rakyat, dan kita juga harus metal, menang total," kata Ganjar.

Ganjar juga meminta pengawasan para pendukungnya di hari pencoblosan nanti. Menurutnya, jangan sampaiada kecurangan di TPS.

"Jaga TPS kita, jaga penghitungan suaranya, sampai kemudian kita bisa menentukan Insyaallah suara rakyat suara panjenengan adalah suara Tuhan," tutur Ganjar.

Lebih lanjut Ganjar juga berpesan kepada para simpatisan untuk pendukung untuk mengajak rekan-rekan serta keluarga mereka hadir ke TPS untuk mencoblos nomor 3.