TPN Ganjar-Mahfud Bakal Tetap Kerja di Masa Tenang Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo -Mahfud MD, Arsjad Rasjid, menegaskan pihaknya tetap bekerja di masa tenang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Arsyad usai menghadiri acara kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Sabtu (10/2/2024).

"Terus dong kerjanya, kerjanya kerja terus. Tenangnya ya tenang di luar, tapi kita harus kerja terus. Walau bagaimanapun, sampai titik terakhir di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," Kata Arsjad di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Sebagai informasi, masa tenang pemilu akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 10-13 Februari 2024. Lalu besoknya 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara.

Dia mengaku akan menempatkan dua orang di setiap TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebab di TPS adalah lokasi paling krusial dalam pesta demokrasi lima tahunan sekali ini.