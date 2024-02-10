Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

TPN Ganjar-Mahfud Bakal Tetap Kerja di Masa Tenang Pemilu 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |21:30 WIB
TPN Ganjar-Mahfud Bakal Tetap Kerja di Masa Tenang Pemilu 2024
Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid (Foto: Danandaya Arya Putra)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo -Mahfud MD, Arsjad Rasjid, menegaskan pihaknya tetap bekerja di masa tenang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Arsyad usai menghadiri acara kampanye Akbar Ganjar-Mahfud di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Sabtu (10/2/2024).

"Terus dong kerjanya, kerjanya kerja terus. Tenangnya ya tenang di luar, tapi kita harus kerja terus. Walau bagaimanapun, sampai titik terakhir di Tempat Pemungutan Suara (TPS)," Kata Arsjad di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Sebagai informasi, masa tenang pemilu akan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 10-13 Februari 2024. Lalu besoknya 14 Februari 2024 adalah hari pemungutan suara.

Dia mengaku akan menempatkan dua orang di setiap TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebab di TPS adalah lokasi paling krusial dalam pesta demokrasi lima tahunan sekali ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement