HOME NEWS JATENG

Jelang Pencoblosan, Ganjar Optimis Menang Mutlak di Jateng

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |21:24 WIB
Jelang Pencoblosan, Ganjar Optimis Menang Mutlak di Jateng
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD (Foto: Anggie Ariesta)
A
A
A

SEMARANG - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku optimis dapat memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena Jawa Tengah menurut Ganjar tetap akan menjadi kandang PDIP.

"Kalau kita melihat hari ini di Jawa Tengah, insya Allah mutlak kandang banteng akan menunjukan (kemenangan)," kata Ganjar di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Ganjar pun mengajak para pendukungnya untuk melawan jika terdapat ketidakadilan. Ganjar juga meminta para relawan untuk sama-sama mengawal 14 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
