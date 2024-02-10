Bacakan Maklumat, Mahfud MD: Bismillah, Itulah Janji Kami

SEMARANG - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD membacakan maklumat pasangan Ganjar-Mahfud menjelang pencoblosan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.

Pembacaan maklumat itu dilakukan Mahfud di atas panggung Kampanye Akbar bertajuk Hajatan Rakyat terakhir di Lapangan Simpang Lima, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024). Turut mendampingi, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Mulanya, Mahfud MD menyampaikan bahwa dirinya bersama Ganjar Pranowo telah berkeliling hampir ke 450 titik di seluruh Indonesia sejak November 2023, lalu. Selama berkeliling, Ganjar-Mahfud menemukan dua masalah utama yang menjadi kegelisahan masyarakat.

"Dua masalah utama yang kami lihat menjadi kegelisahan orang banyak di Indonesia ini, yaitu tabir gelap demokrasi dan hilangnya keadilan ekonomi," kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan, demokrasi Indonesia tengah mengalami krisis dan terancam eksistensinya. Di mana, suara rakyat sebagai roh demokrasi nyaris tak terdengar ke telinga elite penguasa.

"Seolah-olah elite berdiam dalam tembok peredam yang kedap suara rakyat. Tiba-tiba penguasa dan perangkat kekuasaan menjadi bebal, sungguh demokrasi mengarah atau menuju ke arah kegelapan karena korupsi semakin marak terjadi," tegas Mahfud.

Mahfud juga menyebut, hukum disalahgunakan dan terakhir, konstitusi dipermainkan oleh segelintir elite penguasa.

"Akibatnya apa? Rakyat ekonominya semakin susah, kehidupan wong cilik semakin sulit, ironisnya kartel ekonomi makin menggurita," ucap Mahfud.