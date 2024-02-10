Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Puan soal Ahok Jadi Menkeu atau Jaksa Agung: Itu Hak Prerogatif

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Februari 2024 |23:06 WIB
Puan soal Ahok Jadi Menkeu atau Jaksa Agung: Itu Hak Prerogatif
Ahok (Foto:MPI)
A
A
A

SEMARANG - Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani enggan bicara banyak soal peluang Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menjadi menteri jika Ganjar Pranowo-Mahfud MD terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Jabatan menteri yang dimaksud adalah Menteri Keuangan atau Jaksa Agung, Puan menyerahkan semua keputusan karena hak prerogatif.

“Itu hak prerogratif presiden yang Insya Allah kalau Pak Ganjar terpilih, saya rasa Pak Ganjar tahu apa yang harus dilakukan,” kata Puan usai Hajatan Rakyat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).

Meski begitu, Puan menilai bukan itu yang dimaksud Ahok. Lagipula, pihaknya belum mau bicara soal jabatan.

“Kita belum bicara posisi, kita sukseskan pemilu tanggal 14 Februari yang akan datang, biarkan rakyat memilih, menangkan rakyat dan rakyat yang jadi juara,” tegasnya.

Sebelumnya, politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku lebih tertarik menjadi Jaksa Agung atau Menteri Keuangan (Menkeu) jika mendapatkan tawaran untuk menjadi pejabat.

Hal ini disampaikan Ahok saat mendapat pertanyaan dari rapper Young Lex dalam acara bertajuk Ahok is Back, di Jakarta, Kamis 8 Februari 2024.

Halaman:
1 2
      
