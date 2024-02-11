Jelang Pencoblosan, Pengiriman Logistik Pemilu 2024 ke Nusa Penida Dipercepat

BALI - Pengiriman logistik Pemilu 2024 ke Pulau Nusa Penida dilakukan lebih awal, H-3 menjelang pencoblosan Pemilu dengan menggunakan spead boat ratusan kotak suara dikirim melalui dua jalur yakni Kapal Roro melalui Pelabuhan Padang Bay Karangasem dan menggunakan spead boat melalui Pelabuhan Tradisional Kusamba.

KPUD Klungkung melakukan pendistribusian logistik Pemilu lebih awal dengan menyasar sejumlah pulau yang di Kecamatan Nusa Penida, pengiriman dilakukan dengan dua jalur yakni menggunakan truk melalui Pelabuhan Padang Bay Karangasem dan menggunakan spead boat melalui Pelabuhan Tradisional Kusamba, pendistribusian logistik mendapat pengawalan ketat dari Polri dan TNI.

BACA JUGA: Penyelenggara Bersama Aparat Keamanan Gelar Doa Bersama Pemilu Damai di Distrik Ulilin

Pengiriman lebih awal dilakukan mengingat lokasi TPS yang begitu sulit sehingga membutuhkan pengiriman melalui jalur laut menuju ke tiga pulau di Kepulauan Nusa Penida yakni Pulau Penida, Pulau Nusa Ceningan dan Pulau Nusa Lembongan.

Sementara itu, pengemasan kotak suara juga dilakukan dengan ekstra dengan pembungkusan kantong plastik. Terlebih lagi kondisi cuaca di areal tersebut sering terjadi turunnya hujan.

BACA JUGA: Stok BBM dan LPG Dipastikan Aman pada Libur Panjang hingga Pemilu 2024

"Sementara untuk pengiriman logistik Pemilu di wilayah Klungkung daratan yang meliputi tiga kecamatan yakni Banjarangkan, Dawan, dan Klungkung akan dilakukan H-1 Pemilu pada 14 Februari nanti," ujar Ketua KPUD Kabupaten Klungkung I Ketut Sudiana, Minggu (11/2/2024).