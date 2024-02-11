Pria Cabul Pamer Kelamin ke Ibu Muda di Jalanan, Ujungnya Minta Maaf

SIKKA - Oknum pria yang tertangkap kamera pamer alat kelamin di jalan Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), akhirnya meminta maaf.

Pelaku tindak senonoh ini mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada para pihak yang merasa dirugikan dan atau terganggu atas ulahnya itu.

Berlangsung di SPKT Polres Sikka, pelaku menyampaikan permohonan maafnya langsung di hadapan para korban, juga melalui unggahan video di media sosial untuk masyarakat luas Kabupaten Sikka.

"Saya bersama keluarga minta maaf kepada korban (menyebut nama) atas perbuatan saya, yang mengeluarkan kemaluan atau alat vital dengan mengocok di depan korban (menyebut nama) dan adik-adiknya yang saat itu sedang jalan-jalan pagi," ungkapnya mengutip video unggahan di akun Facebook salah satu korban, @raynil.laga, Sabtu (10/2/2024).

Mengenakan kaos oblong berwarna hitam, pelaku dalam video tersebut tampak didampingi sanak keluarganya saat menyampaikan permohonan maaf langsung ke para korban di SPKT Polres Sikka.

Dirinya berterima kasih kepada pihak korban beserta keluarganya atas kesediaan memaafkan perbuatan tidak terpuji yang dilakukannya. Dia berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

"Saya bersama keluarga berterima kasih kepada korban, suami dan keluarga besarnya, yang sudah memaafkan saya dengan keluarga saya," ujarnya.

BACA JUGA: Pria di Malang Cabuli Anak Tirinya Selama 4 Tahun

Diberitakan sebelumnya, pelaku menunjukkan aksinya di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani, Maumere, ibukota Kabupaten Sikka, pada Kamis 8 Februari 2024 sekitar pukul 06.00 pagi.

Aksi pria ini terekam kamera warga yang saat itu sedang melintas hingga kemudian viral di media sosial. Pada video yang beredar, pelaku tampak memakai jaket berwarna hitam dan juga celana hitam.