HOME NEWS NUSANTARA

Gandeng Ketua KPU dan Bawaslu, Kapolda Riau Tinjau TPS di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |20:51 WIB
Kapolda Riau Irjen M Iqbal tinjau TPS di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia (Foto: Banda Haruddin Tanjung)
Kapolda Riau Irjen M Iqbal tinjau TPS di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia (Foto: Banda Haruddin Tanjung)
A
A
A

PEKANBARU - Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal bersama Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir dan Ketua Bawaslu Riau Alnof melakukan peninjaun di lokasi salah satu pulau terluar Indonesia yakni Pulau Rupat, Bengkalis.

Pulau Rupat merupakan pulau yang berbatasan dengan Negara Malaysia. Kedua daerah ini mempunya satu perairan yakni Selat Malaka. Ke lokasi Kapolda Riau menggunakan helikopter. Mereka disambut Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo Anggoro, Bupati Bengkalis Kasmarni, Ketua KPUD Bengkalis Elsa dan Ketua Bawaslu Bengkalis Usman, kemudian langsung melakukan peninjauan TPS 08 Kelurahan Terkul.

Dalam kunjungannya, Kapolda Riau meninjau kesiapan TPS dan perangkat KPPS serta memberikan arahan dan motivasi kepada petugas pengamanan TPS dari Polri, TNI, dan Linmas.

Rombongan kemudian bergerak menuju Kantor Kecamatan Rupat untuk meninjau pengamanan logistik pemilu di PPK Rupat. Kapolda juga berpesan agar terhadap logistik pemilu diberlakukan pengamanan VVIP.

Kapolda Riau menyampaikan bahwa kunjungannya bersama dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu adalah wujud quality control dan perhatian pimpinan kepada tim yang berada di pulau terluar dan terjauh dari ibukota Provinsi.

"Saya ingin memastikan kesiapan manajemen pengamanan disiapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan diawasi dengan baik sehingga pemilu serentak khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis bisa terlaksana dengan tertib, lancar, aman dan damai," kata Kapolda Riau, Selasa (13/2/2024).

Kesempatan ini juga digunakan Kapolda Riau untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya masyarakat menggunakan hak suara serta mengajak masyarakat untuk aktif dalam proses demokrasi.

