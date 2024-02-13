Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Miris! ASN Pemkab Cianjur Kena OTT saat Siapkan Uang Rp30 Ribu untuk Masyarakat Pilih Caleg

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |16:43 WIB
Miris! ASN Pemkab Cianjur Kena OTT saat Siapkan Uang Rp30 Ribu untuk Masyarakat Pilih Caleg
Illustrasi (foto: freepik)
A
A
A

BANDUNG - Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terkena operasi tangkap tangan (OTT), oleh tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) saat sedang menyiapkan uang untuk dibagikan kepada masyarakat agar memilih salah satu caleg.

Saat ini, ASN tersebut diperiksa Bawaslu Cianjur terkait dugaan politik uang atau money politics jelang pencoblosan.

"Bawaslu Kabupaten Cianjur melaporkan ke Bawaslu Jawa Barat. Semalam (Senin 12/2/2024), ada peristiwa OTT berkaitan dengan money politics di wilayah Cianjur," kata Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar, Syaiful Bahri kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

Syaiful Bahri menyatakan, ASN tersebut diperiksa Bawaslu Cianjur. Selanjutnya, selama dua hari ke depan akan dilakukan kajian dan klarifikasi ke semua pihak yang diduga terlibat dan mengetahui.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPU RI Pemilu 2024 Money Politic
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149990//dkpp-eVJR_large.jpg
Tok, DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras ke Idham Holik, Terbukti Langgar Etik!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement