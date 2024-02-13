Miris! ASN Pemkab Cianjur Kena OTT saat Siapkan Uang Rp30 Ribu untuk Masyarakat Pilih Caleg

BANDUNG - Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur terkena operasi tangkap tangan (OTT), oleh tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) saat sedang menyiapkan uang untuk dibagikan kepada masyarakat agar memilih salah satu caleg.

Saat ini, ASN tersebut diperiksa Bawaslu Cianjur terkait dugaan politik uang atau money politics jelang pencoblosan.

"Bawaslu Kabupaten Cianjur melaporkan ke Bawaslu Jawa Barat. Semalam (Senin 12/2/2024), ada peristiwa OTT berkaitan dengan money politics di wilayah Cianjur," kata Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar, Syaiful Bahri kepada wartawan, Selasa (13/2/2024).

BACA JUGA: Logistik Pemilu di Daerah Terisolir di Bengkalis Didistribusikan

Syaiful Bahri menyatakan, ASN tersebut diperiksa Bawaslu Cianjur. Selanjutnya, selama dua hari ke depan akan dilakukan kajian dan klarifikasi ke semua pihak yang diduga terlibat dan mengetahui.