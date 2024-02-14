Nyoblos di TPS 106 Sambilegi, Mahfud MD: Mudah-Mudahan Indonesia Dapat Pemimpin yang Baik

SLEMAN - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD bersama keluarganya baru saja menggunakan hak pilihnya di TPS 106 di Dusun Sambilegi Lor, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Mahfud berharap Indonesia akan mendapat pemimpin dan wakil rakyat yan baik.

“Mudah-mudahan Indonesia mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang baik,” kata Mahfud usai memberikan suara, Rabu (14/2/2024).

Mahfud melihat proses pemilu di TPS-nya sangat fair. Dia mendapatkan suarat suara yang sangat bersih. Selanjutnya menuju ke bilik suara dan terjaga kerahasiaannya hingga memasukkan ke dalam kotak suara.

Jika proses Pemilu di Indonesia seperti di TPS 106 Sambilegi, maka dia yakin tidak akan menimbulkan sengketa. Smeuanya berjalan dengan baik, dan disaksikan oleh para saksi.

Menurutnya, setelah dia mendaftar dia diberikan lima surat suara, untuk Pilpres, DPD, DPR dan DPRD DIY dan DPRD Kabupaten.

Rencananya Mahfud akan kembali ke Jakarta untuk melihat perhitungan cepat. Mahfud akan bertolak ke Jakarta pada pukul 11.00 WIB untuk melihat quick count dan laporan-laporan pemilu dari berbagai daerah.

