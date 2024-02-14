Warga Sambilegi Lor Ucapkan Selamat Usai Mahfud Sekeluarga Nyoblos di TPS 106

SLEMAN - Warga Sambelegi Lor begitu antusias menyambut kedatangan Mahfud di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 106, Maguwoharjo, Depok, Sleman, DIY Rabu (14/2/2024). Mereka ternyata telah menunggu sejak pagi untuk melihat Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud menggunakan hak suaranya.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Mahfud MD selesai menggunakan hak suaranya sekitar pukul 08.11 WIB. Setelah nyoblos dia langsung bergerak menuju rumah dengan berjalan kaki karena jarak TPS ke kediamanannya hanya berjarak 100 meter.

Terlihat saat perjalanan pulang, warga sekitar saling menghampiri Mahfud untuk berswafoto atau mengucapkan selamat kepada dirinya atas pencapaian saat ini menjadi cawapres. Beberapa warga juga mendoakan dia agar hasil pemilu 2024 ini bisa berdampak baik bagi pasangan nomor urut tiga.

"Selamat yaa pak, sukses selalu," ujar warga sambil menyalami Mahfud.

"Insyaallah menang ya Pak," kata Warga lain.

Diketahui Mahfud berangkat nyoblos bersama sang istri, Zaizatun Nihayati dan anaknya Royhan Akbar. Sebelummya dia juga menceritakan kalau anaknya yang tinggal di Belanda, telah lebih dulu menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024.

"Saya nanti akan nyoblos bersama Ibu Mahfud dan anak. Saya kan di sini tinggal bertiga ya, anak saya yang tertua ada di Amsterdam, yang nomor dua di Probolinggo," kata Mahfud.