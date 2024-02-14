Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Nyoblos, Sri Sultan HB X Pesan ke Masyarakat Jogja Gunakan Hak Pilih

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |09:39 WIB
Nyoblos, Sri Sultan HB X Pesan ke Masyarakat Jogja Gunakan Hak Pilih
Sri Sultan Hamengku Buwono IX. (Yohanes Demo)
YOGYAKARTA - Sri Sultan Hamengku Buwono X sekaligus Gubernur DIY berserta keluarganya turut menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 ini. Sri Sultan, terpantau melakukan pencoblosan di TPS 12, Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta, Rabu (14/2/2024).

Ditemui awak media, Sri Sultan berpesan kepada seluruh masyarakat Jogja untuk menggunakan hak pilihnya. Soal pilihan siapa yang akan dicoblos, Sultan menyerahkan kepada masing-masing individu.

"Saya punya harapan pada warga masyarakat Jogja gunakan lah hak pilihnya dengan baik, jangan golput, datang ke TPS," kata Sultan ditemui disela-sela pencoblosan, Rabu (14/02/2024).

Dengan menggunakan hak pilih sesuai hati nurani, kata Sultan, akan membuka harapan yang lebih besar dalam menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Paling tidak, untuk lima tahun kedepan.

"Selamat untuk warga masyarakat yang melaksanakan kewajibannya untuk memilih pemimpin untuk lima tahun yang akan datang," katanya.

Sri Sultan juga turut memberikan pesan kepada capres-cawapres yang pada hari ini dipilih. Ia mengingatkan agar masing-masing calon menerima lapang dada apapun hasilnya dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul pada saat kampanye.

