HOME NEWS JATENG

Siti Atikoh Deg-degan Nyoblos Bareng Ganjar di Semarang

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |12:40 WIB
Siti Atikoh Deg-degan Nyoblos Bareng Ganjar di Semarang
Siti Atikoh nyoblos bareng Ganjar (Foto: Okezone.com)
A
A
A

 

SEMARANG - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti mengaku deg-degan saat mengikuti pemungutan suara di TPS 11 Kelurahan Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah Rabu (14/2/2024).

Atikoh mengaku ada rasa gugup ketika memberikan hak suaranya. Rasa 'deg-degan' itu muncul bukan karena kekhawatiran perolehan suara, namun karena besarnya surat suara, sehingga ia merasa kesulitan untuk melipatnya.

"Iya deg-degan, karena tadi melipatnya agak sulit," kata Atikoh sambil berkelakar kepada awak media.

Sementara itu, Ganjar mengaku optimis dengan hasil pemilu hari ini. Beberapa exit poll di luar negeri juga menunjukkan hasil yang bagus untuk pasangan Ganjar-Mahfud.

"Ya kita optimis, nanti hasilnya seperti apa kita tunggu saja. Habis ini saya ke Jakarta, sowan Ibu Megawati dan bertemu teman-teman di sana," ucapnya.

Ganjar juga berharap Pemilu 2024 berjalan lancar. Ia berpesan pada semuanya untuk saling menjaga agar Pemilu betul-betul berjalan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil).

Halaman:
1 2
      
