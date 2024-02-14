Nyoblos di TPS, Ganjar: Dulu Pesannya Pak Jokowi yang Rambut Putih

SEMARANG - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan dirinya mengikuti pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memilih capres berambut putih.

Hal itu ia ungkap setelah melakukan pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS) 11, Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

"Alhamdulillah lancar, udah sering latihan kok, berkali kali kan nyoblos terus sudah, tiap 5 tahun," kata Ganjar.

"Aku cari, aku putar-putar gitu, dulu kan pesannya Pak Jokowi yang rambut putih," sambungnya.

Setelah mencoblos, Ganjar langsung menuju ke rumah mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang.