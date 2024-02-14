Soal Satu Putaran, Gibran : Lihat Saja Nanti

SOLO - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya Selvi Ananda mencoblos di TPS 34 di Jalan Kasuari II, Manahan, Solo, Jawa Tengah, Rabu (14/2/2024).

Dalam pantauan terlihat Gibran datang dengan mengenakan baju batik putih. Sebelum masuk ke dalam TPS, ia sempat menyalami masyarakat.

Kemudian tak lupa Gibran membawa surat panggilan dan KTP sebagai syarat untuk bisa mencoblos di TPS tersebut.

Tak berlangsung lama, Gibran lalu mengambil surat suara yang terdiri dari Presiden, DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan Kota Kabupaten dan masuk ke dalam kotak suara untuk selanjutnya mencoblos.

Kemudian setelah mencoblos, Gibran sempat memerlihatkan surat suara sebelum memasukkan ke kotak suara masing-masing dan menempelkan jarinya ke dalam tinta tanda bukti dirinya mencoblos.

Setelah mencoblos Gibran pun langsung bergegas kembali. Ia sempat ditanyai terkait akan langsung pergi ke Jakarta atau tidak.

"Iya lihat nanti saja," ujar Gibran saat ditanyai oleh awak media.