HOME NEWS JATIM

Sempat Kekurangan Surat Suara, Pencoblosan 3 TPS di Malang Dilanjutkan

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |16:20 WIB
Sempat Kekurangan Surat Suara, Pencoblosan 3 TPS di Malang Dilanjutkan
3 TPS di Malang melanjutkan proses pencoblosan Pemilu 2024 usai sempat kekurangan surat suara (Foto : MPI)
MALANG - Sebanyak tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Malang yang sempat kekurangan surat suara hingga menunda pencoblosan akhirnya teratasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jajaran di bawahnya melaksanakan pergeseran surat suara sisa dari beberapa TPS di sekitarnya.

Pantauan di TPS 3 dan 4 Kelurahan Pandanwangi, yang sebelumnya sempat tertunda pencoblosannya kembali dijalankan. Pelaksanaan pencoblosan ini usai surat suara tambahan sebanyak 294 surat suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) datang sekitar pukul 13.30 WIB, Rabu (14/2/2024).

Molornya kedatangan surat suara itu membuat pelaksanaan kegiatan pencoblosan molor. Hingga pukul 15.10 WIB, aktivitas pencoblosan masih berlangsung, beberapa pemilih dari warga sekitar TPS yang sebelumnya telah datang kembali hadir usai surat suara terpenuhi.

Komisioner KPU Kota Malang Deny Bachtiar menyatakan, surat suara yang kurang terpenuhi usai pergeseran sisa surat suara dari beberapa TPS di Kelurahan Pandawangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Meskipun diakui agak molor, karena perlu waktu sejauh ini hingga Rabu sore kekurangan surat suara untuk Pilpres sudah terpenuhi.

"Sudah teratasi, sudah kita layani. Jadi mereka-mereka yang belum (mencoblos), yang sudah sebelum jam 1 siang, tetap kita layani. Kita langsung skemakan pergeseran surat suara dari TPS - TPS sekitarnya," ujar Deny Bachtiar, kepada MPI saat peninjauan di TPS 3 Pandanwangi.

Deny menyebut, pergeseran surat suara itu memang memerlukan waktu sehingga jadwal pencoblosan yang seharusnya dilaksanakan hingga pukul 13.00 WIB, ditambah hingga selesainya jumlah pemilih yang hadir. Ia memastikan tidak ada batasan waktu dalam pemungutan suara, terpenting para pemilih yang sudah datang sudah menggunakan hak suaranya terlebih dahulu.

"Pelayanan pemilih pemungutan suara diselesaikan sampai pemilihnya habis, baru nanti perhitungan suara. Normalnya itu kan jam 1 selesai, tapi karena tersendat, (pemungutan suara) sampai selesai, sampai habisnya pemilihnya, baru perhitungan suara, kalau perhitungan suara tidak ada batasan waktu," tukasnya.

