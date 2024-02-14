Banjir Rendam Majalengka, 5.671 Jiwa Terdampak

JAKARTA - Banjir kembali melanda wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, sejak Minggu 11 Februari 2024 mulai berangsur surut pada Senin 12 Februari 2024 malam.

Peristiwa itu terjadi pasca hujan dengan intensitas tinggi disebabkan meluapnya debit air Sungai Cipelang ke permukiman warga dan beberapa akses jalan tergenang.

Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB melaporkan, hingga Selasa (13/2/2024) pukul 08.20 WIB, penanganan bencana di lokasi terdampak masih terus dilakukan oleh tim gabungan, antara lain membersihkan saluran air tersumbat sampah, penyedotan genangan air merendam jalan, mendistribusikan konsumsi dari dapur umum, serta monitoring debit air dan tanggul.

Pusdalops mencatat, banjir sempat sebabkan 1.923 KK/5.641 jiwa terdampak, lokasinya berada di enam desa yang ada pada Kecamatan Kertajati, meliputi Desa Palasah, Pakubeureum, Kertawaringin, Kertajati, Bantarjati dan Babakan.

Sebanyak 1.631 unit rumah, 7 unit fasilitas pendidikan, 7 unit fasilitas peribadatan dengan ketinggian maksimal saat itu 80 centimeter. Banjir juga melanda 715 ha lahan pertanian terdampak.

Merujuk informasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG, waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada rentang waktu antara menjelang siang hingga malam hari di wilayah Kabupaten Majalengka dan sebagian wilayah Provinsi Jawa Barat pada Rabu (14/2/2024) dan Kamis 15 Februari 2024.