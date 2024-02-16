Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Dramatis! Perjuangan Pengawalan Logistik Pemilu 2024 di Pulau Terluar Nias Selatan

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |04:01 WIB
Dramatis! Perjuangan Pengawalan Logistik Pemilu 2024 di Pulau Terluar Nias Selatan
Anggota Polres Nias Selatan saat kawal logistik pemilu naik kapal sampan di tengah laut (foto: dok ist)
A
A
A

NIAS SELATAN - Proses pengawalan logistik pemilu dari Pulau Tello menuju KPU Nias Selatan, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Logistik pemilu yang dibawa menggunakan perahu kecil itu tiba-tiba mogok di tengah lautan samudra Hindia. Kamis (15/2/2024).

Sehari setelah pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan melalui PPS Desa di Kecamatan Pulau-pulau Batu Barat, mulai mengembalikan hasil surat suara dengan kotak dan logistik lainnya untuk dikumpulkan di pulau Tello.

Untuk menuju ke wilayah ini, para pejuang demokrasi harus mengarungi lautan samudera hindia dekat berbatasan dengan samudera hindia yang terkenal ganas, dengan masa pelayaran sekitar 2 jam.

Sampan kecil berlayar dari Pantai Desa Subaranun menuju Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat. Hanya dengan sebuah sampan kecil yang akan mengantarkan surat hasil suara dan logistik KPU lainnya kembali ke pulau Tello yang akan dilanjutkan kembali ke KPU kabupaten Nias selatan Pulau Nias. Tidak boleh rasanya kotak dan surat suara kembali tanpa di lakukan pengawalan oleh anggota Polri.

Dikala sampan perahu mini tersebut sedang berlayar, Bripda Eben Zebua harus menerima tantangan, dimana sampan perahu yang dia kawal dalam mengangkut kotak hasil surat suara mengalami mogok mesin di tengah lautan.

Angin laut membelai para petugas, termasuk Bripda Eben Zebua yang berada di atas sampan perahu yang saat ini sedang terombang-ambing di lautan karena mengalami mogok mesin. Seolah-olah alam tidak sepenuhnya merestui mereka membelah lautan menuju Pulau-Pulau Batu Barat.

Empat kotak logistik surat hasil suara TPS 1 Desa Subaranun bersama pejuang demokrasi PPS Desa terlihat berada di atas sebuah sampan kecil yang mogok mesin dimana sedang dikawal Bripda Eben Zebua menuju Pulau-Pulau Batu Barat

Halaman:
1 2
      
