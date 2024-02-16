Bocah di Bandung Barat Tewas Tertimpa Tembok Rumah saat Bermain

BANDUNG BARAT - Nasib tragis dialalami seorang bocah berinisial MZA (5). Ia meninggal dunia usai tertimpa tembok benteng rumah di Kampung Sudimampir, RT 03/01, Desa/Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat pada Jumat (16/2/2024).

"Betul ada dua orang anak yang tertimpa tembok. Satu orang luka ringan, sedangkan satu anak lainnya meninggal dunia," ungkap Ketua RW 01, Jajang Bakti Kurnia saat dihubungi.

Peristiwa tersebut terjadi saat korban bersama seorang anak lainnya bermain di lokasi. Hujan deras mengakibatkan tembok rumah kosong itu roboh dan menimpa dua anak tersebut. Satu bocah yang mengalami luka berinisial MAH (5).

Korban yang meninggal sempat dilarikan ke Rumah Sakit Kartini Padalarang tapi karena mengalami luka parah korban tak bisa diselamatkan. Saat ini, jenazah anak telah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.

"Sekarang sudah dibawa ke rumah duka dan mau dimakamkan oleh pihak keluarga," ucap dia.