Putin Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto, Sampaikan Pesan Ini

JAKARTA - Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto terkait Pilpres 2024. Diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra itu unggul dalam quick count sejumlah lembaga survei dalam Pilpres 2024.

"Yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, terimalah ucapan selamat saya yang setulus-tulusnya atas kemenangan meyakinkan Anda dalam pemilihan presiden," ujar Putin dikutip dari media Rusia, TASS, Sabtu (17/2/2024).

Putin menyebut Rusia-Indonesia dilandasi tradisi persahabatan. Rusia dan Indonesia juga saling menghormati.

"Hubungan Rusia-Indonesia dilandasi oleh tradisi persahabatan yang baik dan saling menghormati serta berkembang dengan sukses di berbagai bidang," kata Putin

Ia yakin terpilihnya Prabowo dapat membawa kemajuan kerja sama antara Rusia-Indonesia Indonesia. Hal ini demi stabilitas di Asia-Pasifik.

BACA JUGA: AS Tolak Usulan Putin untuk Lakukan Gencatan Senjata di Ukraina

"Saya yakin bahwa aktivitas Anda sebagai kepala negara akan berkontribusi pada kemajuan lebih lanjut kerja sama Rusia-Indonesia secara menyeluruh demi kepentingan negara kita dan demi memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik," kata Putin.