Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Cara Panembahan Senopati Wujudkan Ramalan Sunan Giri, Perkuat Militer hingga Buat Benteng Pertahanan

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |06:01 WIB
Cara Panembahan Senopati Wujudkan Ramalan Sunan Giri, Perkuat Militer hingga Buat Benteng Pertahanan
Panembahan Senopati (foto: dok Wikipedia)
A
A
A

SENOPATI atau Sutawijaya menyimak betul pesan dari ayahnya Ki Pamanahan perihal ramalan dari Sunan Giri. Hal ini membuat Senopati berusaha semaksimal mungkin mewujudkan membangun Kerajaan Mataram, sesuai ramalan - ramalan yang diceritakan ayahnya dari Sunan Giri.

Saat itu pasca meninggalnya Ki Pamanahan dan peralihan kekuasaan ke anak pertamanya Senopati, Mataram berangsur-angsur semakin berkembang pesat. Kampung baru itu dalam waktu yang relatif pendek mulai didatangi orang.

Memang saat itu status Mataram yang sebelumnya Alas Mentaok, masih merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Pajang di bawah kuasa Sultan Hadiwijaya. Sultan Hadiwijaya sendiri mengangkat Senopati usai Ki Pamanahan meninggal dunia sebagai penguasa di sana.

Tak hanya mengangkat sebagai penguasa saja, Sultan Hadiwijaya sebagaimana dikutip dari "Tuah Bumi Mataram : Dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II", juga menganggap Senopati sebagai anak angkatnya. Singkat kata Senopati membuat wilayah Mataram kian maju.

Sehingga Mataram yang awalnya hanya hutan, kemudian berkembang menjadi sebuah kota. Karena perkembangan ini, Senopati Sutawijaya sebagai pemimpin Mataram kemudian memerintahkan rakyatnya untuk mencetak batu bata sebagai bahan membuat banteng. Banteng inilah yang hendak dijadikan sebagai perisai kota Mataram.

Karena kesibukannya membangun Mataram itu, maka tak terasa sudah satu tahun lewat. Senopati Sutawijaya seharusnya menghadap ke Pajang sebagaimana yang ia janjikan ketika di hadapan Sultan Hadiwijaya. Ia bukannya lupa tapi memang di dalam dirinya tidak ada niat untuk menghadap ke Pajang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sunan Giri Kerjaaan Senopati
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/337/3146910//kisah_sunan_giri_cegah_perang_kerajaan_mataram_dengan_pangeran_surabaya-gunX_large.jpg
Kisah Sunan Giri Cegah Perang Kerajaan Mataram dengan Pangeran Surabaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145312//karomah_sunan_giri_makan_buah_delima_jadi_menantu_sunan_ampel-W6sL_large.jpg
Karomah Sunan Giri, Makan Buah Delima Jadi Menantu Sunan Ampel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/337/3144156//sunan_giri-mgSG_large.jpg
Kisah Masa Muda Sunan Giri, Santri Cemerlang Tubuhnya Memancar Cahaya Terang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/338/3138036//kebakaran_panel_listrik_di_kefe_senopati_13_unit_damkar_ke_lokasi-4oFJ_large.jpg
Kebakaran Panel Listrik di Kafe Senopati, 13 Unit Damkar ke Lokasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement