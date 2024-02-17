Mobil Polisi Pengangkut Logistik Pemilu 2024 di Alor NTT Terbalik

ALOR - Kecelakaan menimpa sebuah mobil polisi yang dikerahkan untuk mengangkut logistik Pemilu 2024 di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mobil milik Polsek Alor Tengah Utara (ATU) tersebut terbalik saat mengantar logistik hasil pemungutan suara Pemilu 2024 dari Desa Manetwari menuju Kantor Camat ATU.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alor Tengah Utara Adepa Onmabi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (16/2/2024) malam, sekitar pukul 20.27 WITA.

"Mobil yang kami pakai muat logistik Pemilu dari Desa Manetwati Kecamatan Alor Tengah Utara terbalik di Malaipea,” ungkap Onmabi membenarkan peristiwa naas ini.

Belum diketahui pasti penyebab kecelakaan tersebut. Namun, kata Onmabi, tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini dan logistik Pemilu masih aman.

Dirinya mengakui, logistik Pemilu sudah diantar lanjut sampai di Kantor Camat ATU menggunakan mobil lain. Sedangkan mobil milik Polsek ATU sudah diamankan pihak kepolisian.

"Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan logistik aman. Logistik sudah di drop ke kecamatan dengan angkutan lain. Sedangkan mobil milik Polsek ATU sedang diamankan oleh personel Polsek (ATU) dan Polres (Alor)," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)