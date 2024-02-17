Lewati Jalan Berlumpur, Petugas Berjibaku Kawal Logistik Pemilu Menuju PPK

PEKANBARU - Petugas gabungan dari kepolisian, TNI, Panwaslu, dan PPK di Kabupaten Pelalawan, Riau, harus berjibaku menaklukan medan yang sulit dilalui untuk membawa hasil penghitungan ke PPK. Hal ini karena tidak semua jalan yang dilalui petugas mulus.

Hal ini seperti dialami petugas dari daerah Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau. Petugas harus berjuang agar bisa melewati jalanan ekstrem. Pengantaran ke Kantor PPK Ukui mengalami keterlambatan.

"Hal ini terjadi di jalan Dusun Toro Jaya, Dusun Kuala Renangan dan Dusun Tengah, Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui yang medannya cukup sulit karena berlumpur," kata Kapolsek Ukui AKP Rudi Hardiyono Sabtu (17/2/2024).

Dia menjelasalan kondisi jalan yang memprihatinkan, diperparah dengan tingginya intensitas hujan, membuat perjalanan menjadi terhambat. Petugas harus menempuh puluhan kilometer dengan waktu tempuh mencapai berjam jam untuj sampai tujuan.

Untuk membawa logistik yang sebelumnya diangkut dari TPS menuju PPK, petugas membawa dengan mobil dan sepeda motor. Namun karena kondisi yang cukup sulit membuat perjalanan beberapa kali terhenti untuk mendorong kendaraan atau menarik kendaraan yang terperosok.

"Meskipun medannya berat, petugas tetap semangat untuk memastikan kotak suara sampai ke tujuan dengan aman," ujar Kapolsek.