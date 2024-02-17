Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Hari Ke-10, Banjir Masih Merendam Permukiman Warga di Demak

Sukma Wijaya , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |14:02 WIB
Hari Ke-10, Banjir Masih Merendam Permukiman Warga di Demak
Banjir di Demak (Foto: Sukma Wijaya)
A
A
A

DEMAK - Kondisi banjir memasuk hari kesepuluh, pihak Kementerian PUPR terus memperkuat tanggul Sungai Wulan yang semula jebol di wilayah Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah.

Meski banjir mulai surut, namun sebagian kawasan permukiman masih tergenang. Demi mengurangi debit banjir, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana terus membuang genangan air ke Sungai Playaran yang dapat digunakan untuk pertanian di daerah lain.

Dari pantauan udara, pihak PUPR terus memperkuat tanggul Sungai Wulan. Tampak alat berat bekerja menebalkan dan memadatkan tanggul.

Banjir akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol telah merendam ribuan rumah warga dan membuat jalur Pantura Demak Kudus lumpuh.

Meski banjir sudah mulai surut, namun genangan air di permukiman masih setinggi pinggul orang dewasa. Surutnya di permukiman dimanfaatkan warga untuk menengok rumah, dan bersih sebagian barang rumah tangga.

Topik Artikel :
Bencana Alam Banjir Demak Banjir
