Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Peduli Kesehatan Warga, Prajurit TNI Bantu Pelayanan Posyandu Balita di Merauke

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |18:01 WIB
Peduli Kesehatan Warga, Prajurit TNI Bantu Pelayanan Posyandu Balita di Merauke
Prajurit TNI bantu layanan posyandu di Merauke (Foto : Istimewa)
A
A
A

MERAUKE - Bertempat di Balai Kampung Toray, Distrik Sota, personel Satgas Yonif 726/Tml bersama tenaga kesehatan Puskesmas Sota, Merauke, membantu Posyandu Balita demi tumbuh kembangnya anak-anak di wilayah perbatasan yang sehat, Minggu (18/02/2024).

Dalam keterangan yang diterima, Serda Achmad Arjuna bersama 6 orang anggota dari Pos Toray tidak henti- hentinya memberikan bantuan pelayanan kesehatan terhadap warga.

Kali ini dikhususkan untuk para Balita agar dapat mengontrol tumbuh kembang dan kesehatan mereka sejak awal, hal ini terlaksana karena kolaborasi yang baik antara Puskesmas Sota bersama-sama dengan personel Satgas secara tulus ikhlas memberikan pelayanan Posyandu tersebut.

Posyandu Balita kali ini, berfokus pada pemberian vitamin dan nutrisi serta penimbangan berat badan untuk mengetahui sejauh mana kesehatan para Balita tersebut, ungkap dr. Elizabeth yang merupakan dokter Puskesmas Sota.

Dengan adanya program Binter di bidang kesehatan, diharapkan Satgas dapat memberikan solusi untuk mengatasi minimnya pelayanan dan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan RI-PNG.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186853/ksal_laksamana_muhammad_ali-bCqS_large.jpg
TNI AL Kerahkan Tenaga Kesehatan dan Zeni Konstruksi Tangani Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186755/tni-crkD_large.jpg
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185831/kapuspen_mabes_tni_mayjen_mar_freddy_adianzah-XogS_large.jpg
TNI Kantongi Nama Jenderal Bintang 3 Kandidat Komandan Pasukan Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/340/3185274/tni-b73K_large.jpg
Aksi Pasukan Elite TNI Bantu Korban Letusan Gunung Semeru hingga Terjang Banjir Lahar Dingin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184196/tni-5I3Z_large.jpg
Jenderal Tempur Kostrad Jadi Tamu Kehormatan di Perayaan 250 Tahun Marinir AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183444/dpr-0Lfu_large.jpg
Soal Perjanjian RI-Australia, DPR Ingatkan Sifatnya Konsultasi Bukan Aliansi Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement