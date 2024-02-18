Peduli Kesehatan Warga, Prajurit TNI Bantu Pelayanan Posyandu Balita di Merauke

MERAUKE - Bertempat di Balai Kampung Toray, Distrik Sota, personel Satgas Yonif 726/Tml bersama tenaga kesehatan Puskesmas Sota, Merauke, membantu Posyandu Balita demi tumbuh kembangnya anak-anak di wilayah perbatasan yang sehat, Minggu (18/02/2024).

Dalam keterangan yang diterima, Serda Achmad Arjuna bersama 6 orang anggota dari Pos Toray tidak henti- hentinya memberikan bantuan pelayanan kesehatan terhadap warga.

Kali ini dikhususkan untuk para Balita agar dapat mengontrol tumbuh kembang dan kesehatan mereka sejak awal, hal ini terlaksana karena kolaborasi yang baik antara Puskesmas Sota bersama-sama dengan personel Satgas secara tulus ikhlas memberikan pelayanan Posyandu tersebut.

Posyandu Balita kali ini, berfokus pada pemberian vitamin dan nutrisi serta penimbangan berat badan untuk mengetahui sejauh mana kesehatan para Balita tersebut, ungkap dr. Elizabeth yang merupakan dokter Puskesmas Sota.

Dengan adanya program Binter di bidang kesehatan, diharapkan Satgas dapat memberikan solusi untuk mengatasi minimnya pelayanan dan tenaga kesehatan di wilayah perbatasan RI-PNG.

(Angkasa Yudhistira)