INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Puluhan Prajurit TNI Bawa Batu Serbu Kampung Warga, Ada Apa?

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |17:52 WIB
Puluhan Prajurit TNI Bawa Batu Serbu Kampung Warga, Ada Apa?
Puluhan prajurit TNI bawa batu serbu kampung warga (Foto: Istimewa)
A
A
A

KARANGASEM - Puluhan anggota TNI dari Kodim 1623/Karangasem menyerbu Dusun Bukit Catu, Desa Selumbung, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, Minggu (18/2/2024), dengan mambawa batu. Ada apa?

Mereka terlihat membawa batu berukuran cukup besar dengan jumlah yang cukup banyak.

Tetap tenang, batu yang dibawa prajurit TNI tersebut merupakan bahan material untuk membuat senderan badan jalan dalam rangka kegiatan Pra TMMD ke-119 Kodim 1623/Karangasem dengan sasaran fisik pembukaan jalan sepanjang ± 2.760 Meter, yang nantinya akan menghubungkan dua Desa di Kecamatan Manggis dan Bebandem.

Kegiatan Pra TMMD tersebut juga disambut antusias oleh masyarakat setempat. Mereka turut berkontribusi bersama anggota Kodim dengan bekerja bakti.

Hal itu menunjukkan program TMMD mampu mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi semakin kokoh, sehingga dapat bersama-sama memajukan pembangunan wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kesempatan lain, Dandim 1623/Karangasem Letkol Inf Sutikno, menuturkan pembangunan jalan ini di samping untuk dapat menopang pertumbuhan ekonomi, juga untuk membuka jalur transportasi di wilayah tersebut sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi sebagian besar masyarakat setempat berprofesi sebagai petani.

(Widi Agustian)

      
Topik Artikel :
prajurit TNI tni ad tni
