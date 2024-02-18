Advertisement
HOME NEWS JATIM

Kereta Api Tabrak Mobil di Malang, Pengemudi Selamat Usai Terpental Sejauh 10 Meter

Achmad Saif Hajarani , Jurnalis-Minggu, 18 Februari 2024 |13:04 WIB
Kereta Api Tabrak Mobil di Malang, Pengemudi Selamat Usai Terpental Sejauh 10 Meter
Kereta Tabrak Mobil di Malang/Foto: MNC Portal
MALANG - Sebuah mobil Daihatsu Alya tertabrak kereta api di perlintasan kereta api tanpa penjaga di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (18/2/2024).

Meski sempat terpental sejauh sepuluh meter, pengemudi yang diketahui bernama Akhmad Subaidi berhasil menyelamatkan diri.

Kecelakaan yang melibatkan mobil city car dengan kereta ini terjadi di sebuah perlintasan kereta api tanpa penjagaan di Dusun Sonotengah, Desa Kebon Agung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kondisi mobil berpelat nomor N 1280 KO ini mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan belakang mobil.

Kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan Akhmad Subaidi ini hendak melintas ke perlintasan kereta.

“Namun tiba-tiba di waktu bersamaan kereta api tujuan Malang-Jakarta juga melintas hingga menghantam bagian depan mobil,”ujar Andre, seorang saksi mata di lokasi kejadian.

Akibatnya, mobil berwarna hitam ini dan pengemudi tersebut terpental hingga sejauh sepuluh meter dari lokasi kejadian.

