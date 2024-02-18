Advertisement
HOME NEWS JATIM

4 Fakta Tabung Gas Elpiji Meledak di Dekat UB, 6 Orang Luka Bakar

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |05:09 WIB
MALANG - Ledakan tabung gas elpiji dari rumah yang digunakan untuk warung di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (18/2/2024), berakibat Enam orang mengalami luka bakar.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa tersebut:

1. Di Dekat Universitas Brawijaya

Lokasi kejadian di permukiman padat penduduk di Jalan Kerto Pamuji Nomor 18, Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, tak jauh dari kampus Universitas Brawijaya (UB).

Pantauan Okezone di lokasi, terlihat ada korban yang mengalami luka bakar di bagian kaki, tangan, hingga menyentuh ketiak tangan korban. Sementara beberapa korban mengalami luka karena terpeleset dari atap rumah, saat proses pemadaman api.

2. Enam Unit Mobil Damkar ke Lokasi

Komandan Regu (Danru) UPT Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang Agoes Soebekti mengatakan, pihaknya menerima laporan ada kebakaran sekitar pukul 07.39 WIB. Kemudian petugas langsung menindaklanjuti dengan menerjunkan empat unit mobil Damkar ke lokasi kejadian di rumah milik Agus Riyanto (36).

"Penanganan kebakaran sekitar pukul 07.52 WIB, perlu waktu sekitar 30 menit untuk pemadaman api dengan mengerjakan empat mobil dan 15 personel," ucap Agoes Soebekti, saat dikonfirmasi.

3. Luka Bakar hingga 40 Persen

Menurutnya, sekitar pukul 08.00 WIB, Minggu pagi, api bersama-sama oleh warga berhasil dipadamkan, sehingga ketika petugas tiba di lokasi kejadian, tinggal melakukan pendinginan dan mengevakuasi para korban.

"Ada enam orang korban dari warga dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), terdiri dari tiga orang mengalami luka bakar 40 persen dan tiga orang lagi mengalami luka robek di telapak kaki kanan, karena terjatuh terpeleset saat pemadaman," jelasnya.

