Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Gaji Duta Besar Indonesia di Luar Negeri

Ludwina Andhara Herawati , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |18:32 WIB
Gaji Duta Besar Indonesia di Luar Negeri
Gaji Duta Besar Indonesia di luar negeri (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Hampir setiap negara di dunia memiliki duta besar (dubes) yang mengayomi tugasnya di kantor kedutaan besar.

Lantas, apa itu duta besar? Melansir UK Indeed, duta besar adalah diplomat senior yang mewakili suatu negara di luar negeri. Tugasnnya yakni meningkatkan hubungan internasional dan melindungi kepentingan negara.

Diplomat Senior berperan dalam mengawasi tugas-tugas diplomat junior di kedutaan, dan membangun relasi krusial dengan politisi di negara tempat mereka ditempatkan.

Menurut Career Explorer, umumnya duta besar melaksanakan tugasnya di kedutaan atau konsulat yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dari negara asal mereka, di negara yang mereka layani.

Lokasi penempatan kerja seorang duta besar merupakan sebuah gedung yang ditempati oleh staf diplomatik, kantor administrasi, dan tempat tinggal.

Menjadi duta besar menjadi impian sebagian besar orang. Hal ini dikarenakan memiliki peluang karier yang cukup gemilang, baik menjadi diplomat maupun pegawai negeri. Bahkan bisa mendapat posisi tertinggi di pemerintahan atau organisasi internasional.

Sebagian awam bertanya terkait gaji maupun tunjangan seorang duta besar. Berapakah gaji yang didapatkan seorang duta besar?

Setiap duta besar Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, mendapatkan gaji yang bervariasi, baik dalam hal pangkat, pengalaman, lokasi tugas, dan kondisi keuangan negara yang bersangkutan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Indonesia Duta Besar gaji Dubes
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165321/indroyono_soesilo-hY7u_large.jpg
Profil Indroyono Soesilo, Mantan Menko Era Jokowi Dilantik Jadi Dubes RI untuk AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/18/3157366/dubes_ri-CQxa_large.jpg
Dubes RI untuk Kanada Temui Pahlawan Budaya, Berbagi Kisah di Perantauan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3153884/sukamta-ohXi_large.jpg
Komisi I DPR Pastikan 24 Calon Dubes Memenuhi Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/337/3153607/dpr-7d4o_large.jpg
Hasil Fit and Proper Test 24 Calon Dubes Diserahkan ke Pimpinan DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/337/3153188/calon_dubes_ri_untuk_belgia_siap_ajak_parlemen_lakukan_diplomasi-CJKn_large.jpg
Calon Dubes RI untuk Belgia Siap Ajak Parlemen Lakukan Diplomasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/337/3153180/calon_dubes_ri_iman_kusumo_saya_cukup_lama_tinggal_di_malaysia-EGy1_large.jpg
Calon Dubes RI Iman Kusumo: Saya Cukup Lama Tinggal di Malaysia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement