Gaji Duta Besar Indonesia di Luar Negeri

Gaji Duta Besar Indonesia di luar negeri (Foto: Ilustrasi/Freepik)

JAKARTA - Hampir setiap negara di dunia memiliki duta besar (dubes) yang mengayomi tugasnya di kantor kedutaan besar.

Lantas, apa itu duta besar? Melansir UK Indeed, duta besar adalah diplomat senior yang mewakili suatu negara di luar negeri. Tugasnnya yakni meningkatkan hubungan internasional dan melindungi kepentingan negara.

Diplomat Senior berperan dalam mengawasi tugas-tugas diplomat junior di kedutaan, dan membangun relasi krusial dengan politisi di negara tempat mereka ditempatkan.

Menurut Career Explorer, umumnya duta besar melaksanakan tugasnya di kedutaan atau konsulat yang berfungsi sebagai perwakilan resmi dari negara asal mereka, di negara yang mereka layani.

BACA JUGA: Dubes Iran untuk Indonesia Yakin Hubungan Kedua Negara Tetap Akan Berjalan Baik Usai Pemilu

Lokasi penempatan kerja seorang duta besar merupakan sebuah gedung yang ditempati oleh staf diplomatik, kantor administrasi, dan tempat tinggal.

Menjadi duta besar menjadi impian sebagian besar orang. Hal ini dikarenakan memiliki peluang karier yang cukup gemilang, baik menjadi diplomat maupun pegawai negeri. Bahkan bisa mendapat posisi tertinggi di pemerintahan atau organisasi internasional.

Sebagian awam bertanya terkait gaji maupun tunjangan seorang duta besar. Berapakah gaji yang didapatkan seorang duta besar?

Setiap duta besar Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, mendapatkan gaji yang bervariasi, baik dalam hal pangkat, pengalaman, lokasi tugas, dan kondisi keuangan negara yang bersangkutan.