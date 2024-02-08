Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dubes Iran untuk Indonesia Yakin Hubungan Kedua Negara Tetap Akan Berjalan Baik Usai Pemilu

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 08 Februari 2024 |18:56 WIB
Dubes Iran untuk Indonesia Yakin Hubungan Kedua Negara Tetap Akan Berjalan Baik Usai Pemilu
Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi yahin hubungan Indonesia dan Iran akan tetap berjalan baik usai pemilu (Foto: Okezone)
JAKARTA Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi meyakini jika hubungan Iran dengan Indonesia akan tetap berjalan baik setelah pemilu digelar pada 14 Februari mendatang.

Dia mengatakan masyarakat Indonesia akan memberi suara yang terbaik saat pemilu nanti saat datang ke tempat pemungutan suara nantinya.

“Masyarakat Indonesia akan memberi suara yang terbaik dan memilih presiden. Siapapun presiden dan peerintahnya, hubungan kedua negara akan berjalan dengan baik,” terangnya saat Perayaan 45 Tahun Kemenangan Revolusi Islam Iran di Jakarta pada Selasa (6/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Boroujerdi menjelaskan hubungan budaya dan interaksi antara dua negara bersejarah Iran dan Indonesia telah terjalin sejak lebih dari seribu tahun yang lalu. Pada abad ke-9, dua kelompok etnis Iran bermigrasi ke Indonesia, dan ini merupakan interaksi pertama antara kedua bangsa. Salah satu bukti atas interaksi bersejarah ini adalah hadirnya lebih dari 400 kata dari bahasa Persia dalam sastra Indonesia yang menunjukkan kedalaman hubungan budaya kedua bangsa.

“Indonesia adalah dan tetap menjadi salah satu sahabat lama rakyat Iran, dan persahabatan ini membuat kapasitas kerja sama kedua negara Iran dan Indonesia, menjadi sangat luas,” terangnya.

“Dengan bangga saya ingin sampaikan bahwa, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara menjadi lebih stabil, bersahabat dan interaktif. Khususnya sejak tahun 2023, bersamaan dengan kunjungan Yang Mulia Dr. Ebrahim Raisi Presiden Republik Islam Iran ke Indonesia, bidang kerja dan interaksi kedua negara menunjukkan tren yang lebih positif dan semakin meningkat,” lanjutnya.

