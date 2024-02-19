Gelapkan Honor KPPS Rp115 Juta, Bendahara PPS di Balangan Ditangkap Polisi

BALANGAN - Bendahara Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Balangan, Kalsel, MH (23) nekat membawa kabur honor petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2024 sebesar Rp115 juta.

Kini pelaku telah diamankan oleh jajaran Polres Balangan.

Kapolres Balangan AKBP Riza Muttaqin mengatakan bahwa pelaku berhasil diamankan setelah pihaknya melakukan pencarian.

"Pelaku ditangkapkan di salah satu hotel yang ada di wilayah Tabalong pada Jumat 16 Februari 2024 kemarin," kata dia, Senin (19/2/2024).

MH ditangkap setelah sebelumnya dilaporkan oleh KPUD Balangan.

(Fakhrizal Fakhri )