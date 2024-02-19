Gempa M4,0 Guncang Gunungkidul Yogyakarta

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,0 mengguncang Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (19/2/2024).

Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 21.11 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 124 kilometer barat daya Gunungkidul. Adapun, kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"Gempa Mag:4.0, 19-Feb-2024 21:11:16WIB, Lok:9.09LS, 110.42BT (123 km BaratDaya GUNUNGKIDUL-DIY), Kedlmn:10 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Yogyakarta, khususnya Gunungkidul diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis akun @infoBMKG.

(Angkasa Yudhistira)