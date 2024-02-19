Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Direktur Kementerian Investasi Edy Junaedi Dilantik Jadi Pj Bupati Padang Lawas

Shafira Aprilia Hadi , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |13:33 WIB
Direktur Kementerian Investasi Edy Junaedi Dilantik Jadi Pj Bupati Padang Lawas
Edy Junaedi Dilantik Jadi Pj Bupati Padang Lawas
JAKARTA – Direktur Kementerian Investasi Edy Junaedi Harahap dilantik sebagai Penjabat Bupati Padang lawas (Palas) oleh Pj Gubernur Sumatera Utara, Hassanudin, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Senin (19/2/2024).

Pj Gubernur Sumut menitipkan beberapa pesan yang perlu ditindaklanjuti. Seperti menjaga harmoni kondusifitas Pemilu, pengendalian inflasi, stimulus ekonomi, bantuan sosial kepada masyarakat, mewaspadai dampak el nino, serta menyederhanakan prosedur dan tata kelola pemerintahan.

"Saya harap Pj Bupati Palas bisa menjaga itu semua dan mampu mentoring kesuksesan dalam penyederhanaan perizinan," ujar Hassanudin mengingat Edy Junaedi merupakan Direktur Pelayanan Kementerian Investasi/BKPM.

Setelah dilantik menjadi Pj Bupati Padanglawas, Ia mengatakan akan menjalankan arahan Pj Gubernur, khususnya mengenai Pemilu yang harus segera dijalankan.

“Tadi ada beberapa arahan Pak Pj Gubernur yang disampaikan, pertama menyukseskan pelaksanaan Pemilu, tentu di Padanglawas juga memiliki peran penting, ada 180 ribu pemilih," ujarnya.

"Setelah pelantikan ini kami langsung menuju ke Padang Lawas untuk langsung melaksanakan tugas,” tutup Edy.

