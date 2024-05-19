Gerindra Pelajari Rekam Jejak Charles Bonar Sirait untuk Dicalonkan di Pilgub Sumut 2024

JAKARTA - Ketua DPD Gerindra Sumatera Utara (Sumut) yang juga anggota DPR RI Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa dalam rangka menjaring talenta-talenta terbaik bangsa untuk berkompetisi dalam Pilkada Sumatera Utara 2024 mendatang Partai Gerindra Sumut melakukan sejumlah aktifitas Talent Scouting pada nama-nama talenta yang menjadi topik pembicaraan masyarakat Sumatera Utara jelang Pilkada Sumatera Utara 2024

Doktor Ilmu Komunikasi Politik Charles Bonar Sirait sekaligus Presenter kenamaan Indonesia yang telah berprestasi meraih beberapa Panasonic Award kategori The Best Male TV Presenter itu, saat ini mendapatkan perhatian DPW Gerindra Sumut sebagai salah satu Calon Kepala Daerah Sumatera Utara 2024

Sekretaris Gerindra Sumut Sugiat Santoso yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penjaringan Calon Kepala Daerah Sumatera Utara menjelaskan bahwa Charles Bonar Sirait, putera daerah asal Sumatera Utara tersebut telah menyerahkan berkas riwayat hidup dan rekam jejak karier profesionalnya kepada Partai Gerindra Sumut pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024

Charles Bonar Sirait yang juga dikenal Publik sebagai penulis Buku Best-Seller The Power of Public Speaking di Indonesia serta di Asia diketahui telah mendapatkan kepercayaan dari South East Asian Studios Cornell University New York, Amerika Serikat untuk menyerahkan karyanya sebagai koleksi pada tahun 2010.

Melalui prestasinya tersebut Charles telah diundang beberapa kali menjadi pembicara di luar negeri seperti di Macquarie University Australia ada tahun 2011.

Nama Charles Bonar Sirait mendapatkan perhatian dari masyarakat Sumatera Utara melalui polling berbagai lembaga survei yang telah dilakukan terhadap ribuan responden.

Dalam simulasi hasil polling tersebut nama Charles Bonar Sirait meraih suara tertinggi 46,9 persen ketika dipasangkan dengan Bobby Nasution.

Sugiat Santoso menjelaskan Partai Gerindra Sumut memberikan apresiasi atas kehadiran Charles Bonar Sirait menyerahkan berkas-berkas pendaftaran Calon Kepala Daerah Sumatera Utara sebagai Tokoh Nasional yang memberi perhatian pada tanah para leluhur keluarganya.

"Kami sedang mempelajari rekam jejak Charles Bonar Sirait yang merupakan salah satu Artis papan atas Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan diri sampai jenjang doktoral Ilmu komunikasi politik," kata Sugiat Santoso.

"Kami sangat berharap talenta dan prestasi yang dimiliki oleh Charles Bonar Sirait dapat diberikan kepada kampung halamannya jika yang bersangkutan terpilih sebagai Kepala Daerah Sumatera Utara periode 2024 - 2029."