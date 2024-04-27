Ijeck Siap Bersaing dengan Bobby Nasution Rebut Tiket Pilgub Sumut dari Golkar

MEDAN - Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Musa Rajekshah, menyatakan kesiapannya untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara yang akan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada November 2024 mendatang.

Kesiapan itu disampaikan Musa Rajekshah saat memberikan sambutan pada acara Halalbilhalal Partai Golkar di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Sudirman, Kota Medan, Sabtu (27/4/2024).

Pernyataan kesiapan itu pun disambut meriah sorak sorai ratusan pengurus daerah Partai Golkar yang hadir pada kegiatan itu.

