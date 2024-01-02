Tujuh Jembatan di Padang Lawas Hancur Diterjang Banjir

PADANG LAWAS - Tujuh Jembatan di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara hancur diterjang banjir. Tiga jembatan permanen serta empat jembatan gantung yang merupakan akses transportasi masyarakat sekitar rusak parah sehingga aktivitas masyarakat terkendala.

Akibat rusaknya tujuh jembatan itu, kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp6,5 miliar. Jembatan Siabu yang menghubungkan Kecamatan Barumun Selatan dengan Kecamatan Ulu Sosa dan Jembatan Gantung Saba Rimba yang merupakan satu-satunya akses masyarakat Desa Limbong untuk beraktivitas menjadi yang terparah karena sama sekali tidak dapat digunakan.

Kadis PU Padang Lawas, Amirhan Hasibuan menjelaskan, jembatan yang kondisinya rusak ringan, akan langsung diupayakan perbaikan, sedangkan yang rusak parah atau terputus, diupayakan secepatnya dibangun jalan atau jembatan alternatif sehingga masyarakat tidak terkendala dalam beraktivitas.

"Jika untuk memperbaiki keseluruhan membutuhkan dana sekitar 10 miliar rupiah," kata Amirhan, Senin (1/1/2023).

Warga Kecamatan Lubuk Bunut, Muhamad Taufik Riski mengatakan, jembatan menuju Kecamatan Sosa Timur rusak akibat banjir yang terjadi sejak Minggu petang.