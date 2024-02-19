Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Anggota KPU Diserang Massa yang Protes Kecurangan Pemilu 2024

Sudirman , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |05:44 WIB
Anggota KPU Diserang Massa yang Protes Kecurangan Pemilu 2024
Kapolda Sumsel Irjen Rachmad Wibowo turun langsung ke Karang Jangka, Muratara menyusul demo warga protes kecurangan Pemilu 2024 (Foto: MPI)
A
A
A

MUSI RAWAS UTARA – Seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Musi Rawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan diserang massa yang memprotes kecurangan Pemilu 2024 di depan Kantor Camat Karang Jaya, Muratara. Aksi penyerangan tersebut viral di media sosial.

Unjuk rasa ratusan warga di Karang Jaya memprotes kecurangan Pemilu 2024 berlangsung pada Sabtu 17 Februari 2024. Massa sempat memblokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang mengubungkan Jambi-Sumsel dan memaksa banyak kendaraan putar balik.

Dalam aksi tersebut, seorang anggota KPUD Muratara berbicara di depan massa. Namun, diduga tak puas dengan penjelasan tersebut karena tak solusi terkait tuntutan pemungutan suara ulang, warga pun menyerang secara fisik anggota KPU.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
