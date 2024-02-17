Protes Pemilu Curang, Warga Muratara Blokade Jalinsum dan Banyak Kendaraan Dipaksa Putar Balik

MURATARA - Ratusan warga berunjuk rasa di depan Kantor Camat Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, memprotes dugaan kecurangan Pemilu 2024, Sabtu (17/2/2024) petang.

Dalam aksinya, massa dari Aliansi Masyarakat Kecamatan Karang Jaya tersebut memblokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) depan kantor camat setempat yang menghubungkan antara Sumatera Selatan dan Jambi. Akibatnya, sejumlah kendaraan baik dari arah Kota Lubuklinggau, Sumsel maupun Jambi dipaksa putar balik.

"Putar balik, balik, jangan lewat sini," ujar warga memaksa kendaraan memutar balik.

