Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Protes Pemilu Curang, Warga Muratara Blokade Jalinsum dan Banyak Kendaraan Dipaksa Putar Balik

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Sabtu, 17 Februari 2024 |23:29 WIB
Protes Pemilu Curang, Warga Muratara Blokade Jalinsum dan Banyak Kendaraan Dipaksa Putar Balik
Massa memblokade Jalinsum di Karang Jangka, Muratara dalam aksi protes kecurangan Pemilu 2024. (Foto: MPI/Era Neizma)
A
A
A

MURATARA - Ratusan warga berunjuk rasa di depan Kantor Camat Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, memprotes dugaan kecurangan Pemilu 2024, Sabtu (17/2/2024) petang.

Dalam aksinya, massa dari Aliansi Masyarakat Kecamatan Karang Jaya tersebut memblokade Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) depan kantor camat setempat yang menghubungkan antara Sumatera Selatan dan Jambi. Akibatnya, sejumlah kendaraan baik dari arah Kota Lubuklinggau, Sumsel maupun Jambi dipaksa putar balik.

"Putar balik, balik, jangan lewat sini," ujar warga memaksa kendaraan memutar balik.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement