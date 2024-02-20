Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Ucapkan Selamat Atas Suksesnya Penyelenggaraan Pemilu dan PIlpres 2024

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |14:00 WIB
Foto: Reuters.
JAKARTA – Pemerintah Iran menyampaikan ucapan selamat atas penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia yang sukses di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran, Naser Kanani menyampaikan ucapan selamat tersebut dalam pertemuan dengan para wartawan di Iran, menurut keterangan dari Kedutaan Besar Iran di Jakarta, Selasa, (20/2/2024).

Ia menambahkan bahwa Iran dengan menghormati suara masyarakat Indonesia, dan yakin hubungan kuat kedua negara yang didasari oleh persahabatan bersejarah dan kepentingan bersama akan terus berlanjut dengan kuat di era baru ini.

Iran dan Indonesia memiliki hubungan bersahabat yang telah terjalin sejak lama. Kedua negara menjalin kerja sama dalam berbagai bidang.

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa hubungan baik kedua negara akan tetap terjaga dan tidak terpengaruh hasil Pemilu 2024 dan siapa yang akan terplih menjadi Presiden RI nantinya.

