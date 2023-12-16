Dubes Boroujerdi Ungkap Hambatan dalam Hubungan Indonesia dan Iran

JAKARTA – Indonesia dan Iran adalah dua negara yang memiliki hubungan yang baik dan erat. Sepanjang sejarah hubungan kedua negara hampir tidak ada masalah yang berdampak negatif bagi relasi bilateral Iran dengan Indonesia.

“Nilai positif dalam hubungan kedua negara adalah adanya hubungan politik, kebudayaan, dan keagamaan yang begitu dekat, dan terdapat kerja sama yang begitu erat dan dekat bagi organisasi internasional, berbagai pentas dunia. Ini menjadi hal yang bernilai plus bagi hubungan bilateral kedua negara,” kata Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi saat berbicara di Special Dialogue Okezone.

Dia meyakini bahwa masih banyak hal yang bisa ditingkatkan, terutama di bidang perekonomian yang menurutnya masih belum ideal. Nilai perdagangan antara Iran dan Indonesia pada 2016 melampauia USD2 miliar dan saat ini masih dapat ditingkatkan.

Keinginan untuk meningkatkan kerja sama ini terlihat dari kunjungan Presiden Jokowi ke Iran dan Presiden Raisi ke Indonesia pada 2023. Pada kunjungan tersebut Indonesia dan Iran menandatangani 11 nota kesepahaman (MoU) dan kerja sama, yang akan ditindaklanjuti pelaksanaannya.