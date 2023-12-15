Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tolak Solusi Dua Negara, Ini Jalan Keluar yang Diusulkan Iran untuk Kemerdekaan Palestina

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:59 WIB
Tolak Solusi Dua Negara, Ini Jalan Keluar yang Diusulkan Iran untuk Kemerdekaan Palestina
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi. (Foto: Okezone TV)
A
A
A

JAKARTA Solusi Dua Negara dianggap oleh banyak pihak, termasuk Indonesia, sebagai salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, Iran, salah satu pendukung kuat Palestina, nyatanya menolak Solusi Dua Negara.

Penolakan ini disampaikan secara tegas oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian pada pertemuan di Doha, Qatar, awal pekan ini. Bahkan, Amirabdollahian mengatakan bahwa penolakan terhadap Solusi Dua Negara adalah satu-satunya hal yang disepakati oleh Iran dan Israel.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menjelaskan bahwa penolakan terhadap Solusi Dua Negara ini bukan dikarenakan Teheran tidak ingin Palestina merdeka, melainkan karena Iran merasa ada cara yang lebih jelas untuk mencapai tujuan tersebut.

“Jalan keluar yang kami usulkan merupakan sebuah jalan keluar yang jelas, nyata, dan berdasarkan dengan nilai-nilai demokrasi yang memiliki tiga tahap,” jelas Dubes Boroujerdi dalam wawancara Special Dialogue Okezone.

Tahap pertama dari usulan Iran ini adalah dihentikannya pendudukan Israel di wilayah Palestina, yang diikuti dengan tahap kedua yaitu kembalinya seluruh pengungsi Palestina ke tanah air mereka.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/18/3184251/putin-pB9T_large.jpg
Putin-Netanyahu Gelar Pembicaraan Darurat, Ini Persoalan yang Mereka Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183670/maria_zakharova-sIxz_large.jpg
Rusia: Pembentukan Negara Palestina Kunci Perdamaian Jangka Panjang di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183088/macron-Ouep_large.jpg
Presiden Macron Ultimatum Israel, Jangan Coba-Coba Mencaplok Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/18/3180255/gaza-nLK8_large.jpg
Israel Gempur Gaza, 104 Warga Palestina Tewas Didominasi Anak-Anak dan Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179960/gaza-y2Pp_large.jpg
Israel Gempur Gaza dan Tewaskan 26 Orang di Tengah Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/18/3179148/tayyip-a3uj_large.jpg
Erdogan Desak AS Bungkam Israel Agar Mematuhi Gencatan Senjata di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement