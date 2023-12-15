Tolak Solusi Dua Negara, Ini Jalan Keluar yang Diusulkan Iran untuk Kemerdekaan Palestina

JAKARTA – Solusi Dua Negara dianggap oleh banyak pihak, termasuk Indonesia, sebagai salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, Iran, salah satu pendukung kuat Palestina, nyatanya menolak Solusi Dua Negara.

Penolakan ini disampaikan secara tegas oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian pada pertemuan di Doha, Qatar, awal pekan ini. Bahkan, Amirabdollahian mengatakan bahwa penolakan terhadap Solusi Dua Negara adalah satu-satunya hal yang disepakati oleh Iran dan Israel.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menjelaskan bahwa penolakan terhadap Solusi Dua Negara ini bukan dikarenakan Teheran tidak ingin Palestina merdeka, melainkan karena Iran merasa ada cara yang lebih jelas untuk mencapai tujuan tersebut.

“Jalan keluar yang kami usulkan merupakan sebuah jalan keluar yang jelas, nyata, dan berdasarkan dengan nilai-nilai demokrasi yang memiliki tiga tahap,” jelas Dubes Boroujerdi dalam wawancara Special Dialogue Okezone.

Tahap pertama dari usulan Iran ini adalah dihentikannya pendudukan Israel di wilayah Palestina, yang diikuti dengan tahap kedua yaitu kembalinya seluruh pengungsi Palestina ke tanah air mereka.