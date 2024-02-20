Sebanyak 54 TPS di Nusa Tenggara Timur Mulai Gelar PSU Hari Ini

KUPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secepatnya melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada sejumlah TPS Pemilu 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah keluarnya rekomendasi Bawaslu.

Ketua KPU NTT Jemris Fointuna mengatakan, sebanyak 54 TPS yang tersebar pada 13 kabupaten dijadwalkan akan melaksanakan PSU tersebut selama kurang-lebih seminggu ke depan.

"Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) paling banyak yang melakukan PSU (pemungutan suara ulang)," ujar Fointuna, Selasa (20/2/2024).

Pihaknya, kata dia, sudah berkoordinasi dengan penyedia logistik untuk memastikan PSU berjalan sesuai jadwal yang tersedia.

"Kita (yang) akan menyiapkan logistik untuk pemilihan suara ulang," ujarnya.

Fointuna merincikan sebaran 54 TPS tersebut meliputi 9 TPS di Kabupaten Manggarai, Ngada 1 TPS, Alor 4 TPS, Sikka 2 TPS, Lembata 2 TPS, Sumba Barat Daya 2 TPS, dan 1 TPS di Manggarai Barat.

Kemudian ada 3 TPS di Timor Tengah Utara (TTU), Sumba Timur 3 TPS, Kabupaten Kupang 2 TPS, Nagekeo 5 TPS, Malaka 3 TPS, dan sebanyak 12 TPS di Timor Tengah Selatan (TTS).