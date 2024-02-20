Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Puncak Peringatan HPN 2024, Pj Gubernur Sultra: Pers Jadi Salah Satu Pilar Pembangunan Bangsa

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |21:00 WIB
Puncak Peringatan HPN 2024, Pj Gubernur Sultra: Pers Jadi Salah Satu Pilar Pembangunan Bangsa
HPN 2024. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 bertempat di Ecovention Ancol Jakarta, Selasa (20/02/24).

Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo memimpin kegiatan yang mengusung tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Kebutuhan Bangsa".

Mengawali kegiatan, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menyampaikan bahwa Pers kini alami turbulensi akibat kehadiran Artificial Intelligence. Ia mengungkapkan bahwa terdapat kurang lebih 800 pekerja media nasional pada tahun 2023 yang mengalami PHK.

 BACA JUGA:

Ninik berharap kepada Presiden dan Wakil Presiden yang akan terpilih untuk memberikan dukungan sistemik kepada pers guna mendongkrak demokrasi di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Pj Gubernur Sultra Pers HPN 2024
