Dubes Rusia untuk Indonesia Ucapkan Selamat Atas Penyelenggaran Pemilu yang Sukses

JAKARTA – Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengucapkan selamat atas kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang baru saja dilakukan pada 14 Februari lalu.

Dia menilai pemilu Indonesia berjalan damai dan tertib. Saat ini, pihaknya akan tetap fokus pada kerja sama kedua negara yang telah dilakukan dan akan meningkatkan kerja sama tersebut.

"Pertama-tama, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan pemilu di Indonesia. Kami menghormati pilihan Anda," terangnya dalam jumpa pers di kediamannya, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, rakyat Indonesia telah memilih pemimpin pilihannya sesuai dengan kata hati mereka. Dalam hal ini, Rusia siap melanjutkan kerja sama dengan pemerintah baru Indonesia.

Dia yakin hubungan kedua negara akan terus baik dan saling memberikan manfaat.