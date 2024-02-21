Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dubes Rusia untuk Indonesia Ucapkan Selamat Atas Penyelenggaran Pemilu yang Sukses

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |15:21 WIB
Dubes Rusia untuk Indonesia Ucapkan Selamat Atas Penyelenggaran Pemilu yang Sukses
Dubes Rusia untuk Indonesia ucapkan selamat atas penyelenggaraan pemilu yang sukses (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengucapkan selamat atas kesuksesan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang baru saja dilakukan pada 14 Februari lalu.

Dia menilai pemilu Indonesia berjalan damai dan tertib. Saat ini, pihaknya akan tetap fokus pada kerja sama kedua negara yang telah dilakukan dan akan meningkatkan kerja sama tersebut.

"Pertama-tama, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan pemilu di Indonesia. Kami menghormati pilihan Anda," terangnya dalam jumpa pers di kediamannya, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (21/2/2024).

Menurut dia, rakyat Indonesia telah memilih pemimpin pilihannya sesuai dengan kata hati mereka. Dalam hal ini, Rusia siap melanjutkan kerja sama dengan pemerintah baru Indonesia.

Dia yakin hubungan kedua negara akan terus baik dan saling memberikan manfaat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183674/maria-kmrA_large.jpg
Rusia Tidak Punya Niat Serang NATO, Siap Meladeni jika Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183663/rusia-F7Dl_large.jpg
Intelijen Ukraina: Rusia Bakal Produksi 120.000 Bom Layang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183230/drone-gznB_large.jpg
Rusia Resmi Bentuk Pasukan Perang Drone, Mengubah Wajah Dunia Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183033/jet-V7yX_large.jpg
Rusia Gagalkan Upaya Pencurian Jet Tempur MiG-31 Bersenjata Rudal Hipersonik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/18/3181446/bendera_rusia-zprs_large.jpg
Reaksi Rusia soal Donald Trump Bakal Uji Coba Nuklir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement